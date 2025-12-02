Сергей Собянин: в Москве открылся первый пищевой технопарк

Фото: Синицын Михаил/ТАСС

В этом месте будут работать более 300 человек.

В Москве открыли первый пищевой технопарк — «Рябиновая 44». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Этот крупный проект — большое событие для города. Он даст новый импульс развитию пищевой отрасли Москвы», — написал мэр.

Сам технопарк занял площадь в 15 тысяч квадратных метров. Он находится в районе Очаково-Матвеевское. Инициатива получила статус инвестиционного приоритетного проекта в 2023 году.

Постоянными участниками здесь будут производства, занимающиеся питанием для школ и детских садов, обжаркой кофе, производством пищевых добавок и изготовлением готовых продуктов и блюд.

Там уже работают предприятия, которые производят общественное питание с доставкой, фабрики-кухни, кейтеринговые компании и рестораны.

Всего «Рябиновая 44» позволит создать более 300 рабочих мест.

Здание для технопарка возводилось в рамках масштабного инвестиционного проекта. Под его реализацию в аренду инвестору был выделен участок в 0,9 гектаров. А также была предоставлена льгота по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Всего в Москве более 49 технопарков, которые обеспечили работой свыше 75,9 тысячи человек.

