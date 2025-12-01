Сергей Собянин открыл музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Новое культурное пространство стало частью масштабного преобразования бывшей промзоны ЗИЛ.

В столице начало работу новое музейно-выставочное пространство «ЗИЛАРТ». Центр расположен на бульваре Братьев Весниных и стал завершением ключевого этапа развития территории, на месте которой ранее находился промышленный комплекс ЗИЛ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем мессенджере MAX.

Принимая участие в открытии, Собянин отметил, что обновленный район получил долгожданный культурный центр.

«На месте заброшенной промзоны «ЗИЛ» вырос целый город, прекрасные жилые кварталы: тысячи рабочих мест, технопарки, офисы, первоклассный спортивный комплекс, стадионы, набережная, парк. Здесь есть все, что требуется для того, чтобы район был действительно комплексным — для жизни, для работы. Чего здесь не хватало — это культурного пространства, потому что в любом городе должен быть свой центр, свой музей, свой выставочный центр, свое культурное пространство. И вот сегодня оно появилось. Так что я поздравляю всех жителей «ЗИЛАРТа», — заявил градоначальник.

Он также выразил благодарность Андрею Молчанову, который реализовал этот проект. Тот отметил, что с момента появления идеи до воплощения прошло десять лет, и подчеркнул значимость нового центра для москвичей и гостей столицы.

Облик музея

Частный музей сформирован на основе коллекции, которую Андрей Молчанов и его супруга Елизавета собирали более двадцати пяти лет.

Как указал Сергей Собянин, собрание включает свыше восьми тысяч произведений искусства, а центр будет работать по репертуарному принципу — без постоянной экспозиции, меняя наполнения залов.

Пятиэтажное здание площадью более тринадцати тысяч квадратных метров спроектировано архитектором Сергеем Чобаном. Конструкция выполнена в форме стеклянно-металлического куба с медными элементами отделки, которые со временем покроются патиной, превращая фасад в меняющийся арт-объект.

На нижних этажах — сервисные зоны и инфраструктура для посетителей. Выше расположены трансформируемые выставочные залы общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. Внутреннее пространство оборудовано системами климат-контроля, отвечающими международным музейным стандартам.

В здании предусмотрена безбарьерная среда, установлены лифты и эскалаторы с элементами художественного оформления. Система пожаротушения с тонкораспыленной водой позволяет бережно защищать коллекцию. Одновременно центр может принять до одной тысячи трехсот человек.

Первый выставочный сезон

С 2 декабря посетителям предложат три крупные экспозиции:

«Шаг с пьедестала: скульптура в реальном пространстве» — произведения мастеров второй половины XX века;

«Африканское искусство: боги, предки, жизнь» — около тысячи артефактов традиционной культуры региона;

Инсталляция Гриши Брускина Dies illa, созданная специально для музея;

На террасе пятого уровня также работает арт-объект Александра Бродского «Приют невинных».

Центр подготовил образовательную программу: лекции, встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

Развитие территории ЗИЛ

Преобразование бывшей территории завода имени Лихачева продолжается в соответствии с утвержденным планом.

Здесь уже введено около трех с половиной миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, спортивные и социальные объекты. Работают технопарки и деловые центры, создана современная транспортная инфраструктура — две станции метро и линия МЦК, благоустроены набережная и парк «Тюфелева роща».

Проект «Полуостров ЗИЛ» предусматривает формирование района с жилыми кварталами, бизнес-площадками и зоной отдыха. В перспективе территория обеспечит около девяноста тысяч рабочих мест и станет домом для более чем восьмидесяти тысяч жителей.

До конца 2025 года планируется завершить строительство еще значительного объема жилья, в том числе для новых семей, которые выберут этот район для жизни.

