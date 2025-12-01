Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

Собянин: началась проходка тоннеля от «Острова мечты» до «Кленового бульвара»

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Строительство идет согласно графику.

Дан старт проходке левого тоннеля от станции «Остров мечты» до «Кленового бульвара» Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Тоннелепроходческому комплексу „Эсмина“ предстоит пройти 1,68 км на глубине 29 м. Правый тоннель начали строить летом — его ведет комплекс „Елена“», — говорится в публикации градоначальника.

Завершение строительных работ в обоих тоннелях запланировано на 2026 год.

На Бирюлевской линии метрополитена продолжается строительство трех станций: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

От ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного будет проложена новая ветка метро. Это станет первым случаем появления метрополитена в этих районах. Благодаря новой линии жители смогут добираться до центра города на 30 минут быстрее.

«Бирюлевская станет седьмой новой линией метро, построенной в Москве с 2014 года», — написал Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин сообщил о строительстве пяти мостов в Москве в 2025 году.

