Собянин рассказал о планах высадки деревьев в рамках благоустройства в 2026 году

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянинe/mos_sobyanin

Мэр столицы поделился планами по озеленению и обновлению городских территорий, включая улицы, магистрали и транспортные зоны.

В Москве до конца 2025 года планируют высадить около десяти тысяч деревьев-крупномеров. Помимо этого, город продолжит курс на озеленение: в 2026-м планируется посадить еще десять с половиной тысяч деревьев в различных частях столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Новые зеленые насаждения появятся на улицах, дорогах, набережных, у социальных объектов и в парках.

По словам Сергея Собянина, в этом году новый облик получили порядка 700 столичных улиц. В их числе — Волгоградский проспект, Щелковское шоссе и Профсоюзная улица. Также городские службы привели в порядок территории около 41 транспортного объекта.

Планы на 2026 год включают благоустройство примерно 570 улиц, устройство трамвайного пути у главного входа ВДНХ и работы рядом с 42 транспортными объектами.

По словам Собянина, такая программа позволит сделать город более комфортным, зеленым и приспособленным для длительных прогулок и отдыха.

