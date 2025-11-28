Собянин открыл в «Сколкове» кластер видеоигр и анимации

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Он станет первой в мире экосистемой полного цикла разработки анимационного, видеоигрового контента и медиапродуктов, привлекающей основных игроков индустрии.

Сергей Собянин открыл первую очередь нового креативного кластера в инновационном центре «Сколково» — Московский кластер видеоигр и анимации. Это уникальное пространство с полным циклом разработки игрового и анимационного контента и поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки.

Открытие такого кластера стало центральным событием I Московской международной недели видеоигр, которая проходит в эти дни в столице.

«Нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет, но мы все больше и больше погружаемся в виртуальную реальность, все больше и больше молодых людей вовлекаются в видеоигры, анимацию, медиаконтент и уже иногда поражаешься, когда молодежь сидит в телефонах, гаджетах, даже друг друга не видят. С одной стороны, такой технологический прогресс не избежать. Вопрос в том, что какой контент они смотрят, какими видеоиграми пользуются, чьими, потому что в настоящее время они во многом формируют и психику, и психологию, и социальные навыки, и даже политические оценки. Очень важно, чей этот контент — отечественный, зарубежный, с какой целью он создается, с какой идеологией. И в Москве очень большой потенциал создания собственной индустрии видеоигр. Мы вместе, консультируясь с вами, создали такой хаб, центр производства видеоигр, по сути дела, центр московской видеоиндустрии. Здесь вся первоклассная инфраструктура, хороший налоговый режим. И это только первый шаг на пути создания этого центра, первый этап. На втором этапе мы запустим еще больше 70 тысяч квадратных метров. Это будет медиацентр, центр анимации, синергия видеоигр, анимации, медиа. Создастся, конечно, уникальный хаб, который будет конкурентным не только в России, безусловно, но и в мире. Я думаю, таких центров в мире не так много», — обратился к московским производителям видеоигр Сергей Собянин.

Решение о создании креативного кластера в «Сколкове» было принято Мэром Москвы по результатам диалога с представителями отрасли.

Многие мировые столицы пошли по пути создания кластеров, в которых концентрируются компании одной или смежных отраслей. Такие примеры есть в Китае, Бразилии, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах. Однако кластера, подобного создаваемому в «Сколкове», который одновременно специализируется на видеоиграх, анимации и медиатехнологиях, в мире нет.