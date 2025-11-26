Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» предлагает компаниям широкий спектр услуг.

В рамках стратегии развития промышленности до 2030 года Москва продолжит активно помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«С 2019 года центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром” предлагает столичным экспортерам широкий спектр услуг: информационно-консультационное сопровождение, индивидуальную аналитику по странам и отраслям, тестирование экспортного потенциала, помощь в подборе рынков сбыта, юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, верификацию контрагентов и разработку персональных экспортных стратегий. Дополнительно центр организует участие компаний в международных выставках и бизнес-миссиях», — написал Мэр Москвы.

С 2019 по 2025 год при поддержке «Моспрома» свыше тысячи компаний приняли участие более чем в 150 выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Столичные предприятия получили возможность презентовать продукцию на ключевых рынках мира — от Китая и Саудовской Аравии до Мексики и Индии.