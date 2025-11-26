Собянин: в Москве открылась верфь для строительства инновационных электросудов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

На предприятии организуют производство полного цикла, которое включает в себя работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, оснащению и спуску судов на воду.

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, Мэр Москвы Сергей Собянин и помощник Президента, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев открыли новую судостроительную верфь. Она расположена в районе Нагатинский Затон напротив Южного речного вокзала.

На церемонии дали старт производству самых современных электросудов «Москва 1.0» и заложили их кили. Эти суда, вмещающие 56 пассажиров, предназначены для регулярных речных перевозок.

«В Москве открывается много различных заводов, но судостроительные заводы не открывались как минимум полсотни лет. Что произошло за последние годы? Мы активно развивали общественный транспорт, в основном электротранспорт. Это метро, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо, электробусы, которые активно замещают обычные автобусы. А Москва-река как бы оставалась в стороне от этих трендов. Мы приняли решение о возобновлении регулярных пассажирских перевозок на Москве-реке и реализовали этот проект, запустив первые электрические суда», — рассказал Сергей Собянин.

Затем возникла необходимость в новых электросудах, которые могли бы заменить устаревшие корабли, в том числе туристические. После реконструкции и открытия столичных речных вокзалов потребность в обновлении флота еще больше возросла.

«Мы восстановили, воссоздали Северный и Южный речные вокзалы Москвы, знаменитые на всю страну. Запустили так называемую кругосветку, когда с Северного речного вокзала можно было проехать на судах по Золотому кольцу и вернуться на Южный речной вокзал. И мы видим, что и там существует огромная потребность в новых судах, и, конечно, хорошо бы, чтобы в первую очередь это были электрические суда. Поэтому приняли решение о строительстве судостроительного завода по выпуску самых современных электрических судов. И при поддержке Правительства Российской Федерации, Президента России этот проект реализован. Ну и сегодня мы стартуем, начинаем строительство первого судна на Московском судостроительном заводе», — рассказал Сергей Собянин.

По словам первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова, новая верфь является самой современной из всех российских кораблестроительных заводов, производящих электрические суда, а также самой крупной и современной в Европе.

«Хотел, Сергей Семенович, поблагодарить вас за принятое своевременно решение в 2023 году спроектировать и построить эту верфь. Это не только верфь, это и конструкторское бюро. И она дает возможность проектировать и строить суда разного класса. И не только по заказам города Москвы, но и рассчитываем на то, что за счет государственной поддержки со стороны Правительства, Министерства промышленности и торговли, лизинговые программы — это компенсация затрат на строительство и поставку, так называемые утилитарные гранты на суда, я думаю, что будет набирать популярность», — отметил Денис Мантуров.

Как отметил помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев, новая верфь является образцовым высокотехнологичным предприятием, на котором созданы комфортные условия для работы персонала. Помимо строительства и проектирования, здесь будут также осуществлять ремонт электросудов.

Николай Патрушев добавил, что номенклатура судов, которые будут производить на Московской верфи, является очень актуальной. «Это в основном электросуда, они очень перспективные. Это не первое предприятие, которое производит электросуда, но оно образцовое. И мы заняли очень большую нишу в мире по электросудам. И нам ни в коем случае нельзя здесь уступать», – сказал он.

Увеличение речного электрофлота даст возможность снизить нагрузку на другие виды транспорта, а также позволит дополнительно улучшить экологию столицы и станет еще одним стимулом для развития туризма.