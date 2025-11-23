Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон ВСУ

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА), который приближался к Москве. Об этом вы своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники экстренных служб.

С начала специальной военной операции (СВО), объявленной президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков. При этом противник использует не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничью.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в городе Грайворон в Белгородской области в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Примерно в это же время силы ПВО за несколько часов отразили атаку трех беспилотников ВСУ над Севастополем.

