Более 30 тысяч многолетних растений высадили в разных районах Москвы

Акция объединила всех, кто хотел внести вклад в озеленение своего округа.

В Москве прошла масштабная акция «Озеленяем вместе», в рамках которой в парках, скверах и дворах волонтеры высадили более 30 тысяч холодостойких многолетних растений. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Среди высаженных видов — гортензия метельчатая, спирея серая, котовник Фассена, сальвия дубравная, тысячелистник обыкновенный, камнеломка Арендса и другие. Они хорошо переносят зиму. Пару месяцев назад эти растения украшали город в рамках фестиваля «Цветы и сады».

По словам руководителя столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрия Преснова, акция «Озеленяем вместе» объединила тысячи активных жителей, включая молодых парламентариев и общественных советников.

Мероприятие охватило каждый округ столицы. В районе Покровское-Стрешнево, растения высадили в сквере у театра танца «Гжель», а в Левобережном — в парке Дружбы.

