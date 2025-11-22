Наносит серьезный вред: ученые предупредили о скрытой угрозе света для здоровья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о воздействии искусственного освещения ночью.

Воздействие света во время сна, которое кажется безобидным, может увеличивать риск серьезных проблем с сердцем. Об этом сообщает HuffPost.

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, люди, которые спят рядом с источником искусственного света, чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, инфарктом, инсультом и фибрилляцией предсердий.

Ученые наблюдали за взрослыми старше сорока лет: участники носили датчики на запястье, фиксирующие уровень освещения с 00:30 до 6:00 утра в течение недели. Затем исследователи отслеживали их состояние здоровья на протяжении девяти с половиной лет с учетом факторов риска — от курения и физической активности до сменной работы.

В результате люди, подвергавшиеся самому интенсивному свету, имели на 56% более высокий риск сердечной недостаточности и инфаркта и до 30% выше риск инсульта по сравнению с теми, кто спал в темноте.

Ключевой фактор

Ученые считают, что влияние света связано с нарушением циркадного ритма — 24-часового цикла сна и бодрствования.

Кардиолог Джереми Сливник объяснил, что циркадные нарушения могут быть тесно связаны с сердечно-сосудистыми событиями, поскольку свет «вводит мозг в заблуждение», заставляя его воспринимать ночь как день. По его словам, даже при нормальной продолжительности сна качество отдыха при этом существенно падает.

Доцент Йельской медицинской школы Эхимен Анени также отметила, что недостаток качественного сна связан с повышенным риском инфарктов, инсультов и кардиометаболических нарушений. Она подчеркнула, что многие люди ошибочно считают, будто сон в семь-восемь часов гарантирует полноценное восстановление, хотя утренняя усталость и головные боли могут быть признаком нарушений сна.

Стресс, диабет и дополнительная нагрузка на сердце

Сливник пояснил, что плохой сон усиливает стресс и активирует постоянный режим «борьбы или бегства», перегружая сердечно-сосудистую систему. Это может привести к повышенному давлению — одному из главных факторов риска заболеваний сердца.

Авторы исследования также отмечают, что нарушения циркадных ритмов повышают вероятность развития диабета 2 типа, который дополнительно увеличивает нагрузку на сердце.

Анени обратила внимание, что отрицательное воздействие ночного света оказалось более выраженным у женщин, что соответствует предыдущим данным о повышенной чувствительности женщин к циркадным сбоям.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что не смогли определить источники освещения — это мог быть свет фонарей, экранов телевизоров, телефонов или бытовых устройств.

Анени выразила надежду, что дальнейшие исследования точнее объяснят механизм влияния ночного света на сердце: «Я уверена, что ответы кроются в качестве и количестве сна».

Что можно сделать

Специалисты рекомендуют соблюдать гигиену сна: исключить ночное освещение, уменьшить яркость экранов вечером, соблюдать режим и обеспечивать себе отдых продолжительностью 7–9 часов.

Анени отметила, что многие люди «не ценят сон так сильно, как должны», хотя именно здоровый сон напрямую снижает риски заболеваний сердца.

Сливник добавил, что ориентируется на программу Life Essential 8 Американской кардиологической ассоциации, в которую входят рекомендации по питанию, физической активности, отказу от курения, контролю веса, холестерина, сахара и артериального давления, а также качественному сну. По его словам, выполнение этих восьми пунктов может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.