Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Мэр Москвы Сергей Собянин 18 ноября заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который приближался к городу.
Беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, был нейтрализован силами противовоздушной обороны Министерства обороны. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.
Позднее в этот же день он сообщил об уничтожении еще двух дронов, которые также пытался атаковать столицу. По словам мэра, ситуация находится под контролем, а профильные службы оперативно реагируют на последствия падения обломков.
Ранее в этот же день Министерство обороны России уточнило, что силы ПВО по всей стране ликвидировали 31 беспилотник. Ведомство рассказало, что по 10 аппаратов были уничтожены над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.
