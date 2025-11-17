Собянин: открыт уникальный центр ранней помощи для детей в Морозовской больнице

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Там будут помогать малышам, которым в первые месяцы жизни недостаточно простого наблюдения у педиатра.

В Морозовской больнице Москвы открыли уникальный центр ранней диагностики для недоношенных детей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города присутствовал на открытии двух корпусов старейшего многопрофильного детского стационара Москвы — Морозовской больницы. В одном из них расположились кабинеты консультационно-диагностического центра и дневной стационар.

А второй стал уникальным центром ранней помощи для недоношенных малышей или младенцев с маленьким весом. Собянин отметил, что таким пациентам недостаточно простого наблюдения у педиатра.

«Речь идет о детях, которые при рождении имеют низкую массу тела, хронические, серьезные проблемы при родах, и, конечно, для них требуется комплексная медицинская поддержка. Вот такой центр здесь будет оказывать им помощь при участии самых лучших врачей Морозовской больницы», — пояснил мэр Москвы.

Общая площадь двух открытых корпусов равна 2,5 тысячи квадратных метров. Эти двухэтажные здания были построены еще в 1902 году. А в 2024-м была начата их комплексная модернизация, на которую потребовалось чуть больше полутора лет.

Глава столицы добавил, что за центрами ранней помощи в больницах закреплены центры развития. Там детям, отстающим от своих сверстников, помогает целая команда специалистов из разных отраслей медицины. Цель такого подхода — возвращение ребенка к возрастным стандартам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что современные школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Новой Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.