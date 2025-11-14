Собянин: два столичных предприятия получили статус промкомплекса

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса присвоен 55 предприятиям. На них создано около 70 тысяч рабочих мест.

Столичные предприятия «Концерн “Автоматика”» и «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ) получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Налог на недвижимое имущество для этих компаний теперь составляет 50 процентов от исчисленного, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка», — отметил мэр Москвы.

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса присвоен 55 предприятиям. На них создано около 70 тысяч рабочих мест.

Концерн «Автоматика» ведет свою историю с 1948 года, когда в соответствии с постановлением Совета Министров СССР в подмосковной деревне Марфино (сейчас одноименный район Москвы) была образована спецлаборатория № 8 по разработке техники для зашифрованной высокочастотной связи. Там трудились академики Владимир Котельников, Александр Минц и многие другие видные ученые в этой сфере.

Сегодня «Автоматика» — это холдинговая компания, которая занимается разработкой систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. С 2014-го предприятие входит в состав государственной корпорации (ГК) «Ростех».

Специалисты холдинга проводят проектирование, производство и модернизацию технических средств и систем защищенной связи, развивают технологии и методы криптографической защиты информации, системы автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывают ИТ-решения для различных отраслей экономики.

Присвоение статуса промкомплекса позволит предприятию значительно расширить свою инвестиционную программу, направленную на запуск новых и модернизацию существующих производственных мощностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.