Собянин рассказал о строительстве новой дороги на северо-востоке Москвы

В 2026 году будет завершено строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Проект реализуется на северо-востоке столицы. В рамках работ будет возведен путепровод через железнодорожные пути МЦД-3 и продлена Валаамская улица, что обеспечит прямой выезд с МСД на улицу Академика Королева.

После завершения строительства жители районов Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский смогут экономить в пути около 20 минут. Кроме того, новая дорога позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть.

Строительство дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева стартовало в сентябре 2023 года. Бессветофорная трасса начнется от пересечения Валаамской улицы с Дмитровским шоссе и пройдет вдоль путей МЦД-3.

Всего в рамках проекта предстоит построить около семи километров дорог, включая три искусственных сооружения — эстакады-съезды и путепровод. Также планируется возведение двух надземных пешеходных переходов.

В дальнейшем проект предусматривает продление новой магистрали — от улицы Академика Королева до Шереметьевской улицы. Это сделает выезд на МСД из района Марьина Роща более удобным, а также упростит подъезд к станции Останкино МЦД-3.

