Быстрота и комфорт: Собянин объявил об открытии трамвайного диаметра Т1

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На линию выйдут 50 первых в России трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом.

В Москве открылся первый Московский трамвайный диаметр (МТД) — Т1. Маршрут длиною в 27 километров соединит метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Т1 запустили на базе недавно открытого участка линии, проходящей через центр в районе Красных ворот и Комсомольской, по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. На диаметр выйдут 50 первых в России трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом.

Второй трамвайный диаметр длиной в 33 километра планируется запустить весной 2026 года. Он соединит метро «Чертановская» со станцией Новогиреево МЦД-4.

Московские трамвайные диаметры фактически станут мощным дополнением к существующим линиями наземного метро. Они пройдут через центр и свяжут между собой отдаленные районы столицы. До многих мест в городе на трамвае будет добираться быстрее, чем на метро.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Собянин рассказал об обновлении подвижного состава «Иволга 4.0» на Ярославском направлении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX