«Не спорьте со своей биологией»: почему люди просыпаются в три часа ночи

Эксперт дал советы, как справиться с этой проблемой.

Просыпаетесь в три часа ночи и не можете снова уснуть? По словам нейробиолога Эндрю Хубермана, у этого есть вполне логичное объяснение, передает Mirror.

Проблемы со сном — одна из самых распространенных жалоб: каждый третий человек сталкивается с ними хотя бы раз в жизни. Недосып не только делает нас раздражительными и вялыми, но и со временем может повлиять на физическое здоровье.

Нейробиолог объяснил, что частое пробуждение в три-четыре часа утра чаще всего связано с колебаниями мелатонина — гормона, который регулирует наш циркадный ритм, связанный со сменой дня и ночи.

«Многие люди просыпаются в три или четыре часа утра и не могут снова заснуть. Скорее всего, это происходит потому, что уровень мелатонина в это время естественно падает», — рассказал эксперт.

По его словам, причина может быть в слишком позднем отходе ко сну. Если вы ложитесь в 23:00 или позже, ваш внутренний биологический будильник может срабатывать раньше, чем нужно.

«Некоторым людям просто стоит ложиться спать в 20:30 и просыпаться в 3:30 или 4 утра. Людям не нравится это слышать, но такова их физиология», — добавил он.

Хуберман советует не бороться с биоритмами, а подстроиться под них. Чтобы восстановить нормальный цикл сна, он рекомендует:

ложиться спать хотя бы на час раньше;

утром как можно раньше выходить на солнечный свет;

вечером приглушать освещение и избегать экранов;

не пытаться «перепрограммировать» свой организм силой воли.

«Если вы устали просыпаться в три часа ночи — не спорьте со своей биологией, работайте с ней», — подытожил ученый.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если:

смена режима сна не помогает;

проблемы длятся более трех месяцев;

бессонница влияет на повседневную жизнь.

