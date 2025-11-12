«Не спорьте со своей биологией»: почему люди просыпаются в три часа ночи
Нейробиолог Хуберман: многие люди просыпаются в три часа ночи
Эксперт дал советы, как справиться с этой проблемой.
Просыпаетесь в три часа ночи и не можете снова уснуть? По словам нейробиолога Эндрю Хубермана, у этого есть вполне логичное объяснение, передает Mirror.
Проблемы со сном — одна из самых распространенных жалоб: каждый третий человек сталкивается с ними хотя бы раз в жизни. Недосып не только делает нас раздражительными и вялыми, но и со временем может повлиять на физическое здоровье.
Нейробиолог объяснил, что частое пробуждение в три-четыре часа утра чаще всего связано с колебаниями мелатонина — гормона, который регулирует наш циркадный ритм, связанный со сменой дня и ночи.
«Многие люди просыпаются в три или четыре часа утра и не могут снова заснуть. Скорее всего, это происходит потому, что уровень мелатонина в это время естественно падает», — рассказал эксперт.
По его словам, причина может быть в слишком позднем отходе ко сну. Если вы ложитесь в 23:00 или позже, ваш внутренний биологический будильник может срабатывать раньше, чем нужно.
«Некоторым людям просто стоит ложиться спать в 20:30 и просыпаться в 3:30 или 4 утра. Людям не нравится это слышать, но такова их физиология», — добавил он.
Хуберман советует не бороться с биоритмами, а подстроиться под них. Чтобы восстановить нормальный цикл сна, он рекомендует:
- ложиться спать хотя бы на час раньше;
- утром как можно раньше выходить на солнечный свет;
- вечером приглушать освещение и избегать экранов;
- не пытаться «перепрограммировать» свой организм силой воли.
«Если вы устали просыпаться в три часа ночи — не спорьте со своей биологией, работайте с ней», — подытожил ученый.
Специалисты советуют обратиться к врачу, если:
- смена режима сна не помогает;
- проблемы длятся более трех месяцев;
- бессонница влияет на повседневную жизнь.
