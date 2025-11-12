Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Здесь возведут современные жилые комплексы для реализации программы реновации.

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков городской территории общей площадью 0,81 гектара в районе Царицыно. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемые участки расположены по адресу: улица Веселая, владение 33. Сейчас на их территории находятся склады и другие устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал участков составляет около 30 тысяч квадратных метров недвижимости, что позволит возвести современные жилые комплексы для реализации программы реновации. Также запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

По состоянию на 11 ноября 2025 года Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 142 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 1,5 тысячи гектаров, в рамках которых планируется возвести свыше 30 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 348 тысяч рабочих мест.

