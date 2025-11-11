Проблема длиной в месяцы: как справиться с синдромом хронической усталости
Терапевт Каждан: причиной хронической усталости могут быть физические травмы
Существует ли универсальный подход к преодолению этого состояния?
Хроническая усталость развивается по разным причинам. Об этом Lenta.ru рассказал терапевт Александр Каждан.
По словам врача, точно сказать, почему у человека появляется такое состояние, невозможно. В большинстве случаев спровоцировать хроническую усталость может, например, нехватка сна, интенсивная физическая нагрузка, хронические или инфекционные заболевания.
«Факторами риска развития постоянной усталости считаются генетическая предрасположенность, перенесенные инфекции, эмоциональные потрясения и физические травмы», — уточнил Александр Каждан.
Универсального подхода к лечению хронической усталости, как добавил врач, не существует. Тем не менее, чтобы улучшить свое состояние, человеку следует изменить образ жизни.
Каждан отметил: россиянам, страдающим хронической усталостью, необходимо снизить уровень стресса, а также ввести регулярные занятия спортом. При этом не стоит перенапрягаться. Нужно всего лишь, по мнению терапевта, разнообразить свою рутину.
