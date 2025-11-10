Собянин: почти 95% детей-сирот из Москвы живут в приемных семьях

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Им доступен широкий спектр городских мер поддержки — от помощи психологов и педагогов до различных льгот и выплат.

Всемирный день сирот в этом году отмечается 10 ноября. В Москве почти 95 процентов детей-сирот живут в приемных семьях. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Когда-то мы поставили перед собой сложную задачу: сделать так, чтобы все дети росли и воспитывались в семье. Благодаря выстроенной системе поддержки замещающих семей нам удалось добиться результатов», — подчеркнул мэр Москвы.

Столица использует комплексный подход — от профилактики социального сиротства до помощи приемным семьям. Благодаря ему количество детей-сирот, проживающих в центрах содействия семейному воспитанию, сокращается с каждым годом. Сейчас там находится менее тысячи воспитанников.

Москвичи все чаще берут на воспитание ребят старше 10 лет. Среди тех, кто обрел родителей в этом году, около 60 процентов — подростки.

Специалисты опеки индивидуально подходят к устройству каждого ребенка в семью, учитывая потребности и особенности детей и приемных родителей. Важно, чтобы между ними сложились по-настоящему близкие и доверительные отношения. В первую очередь прорабатывается ближайшее окружение. Это помогает большинству ребят обретать семью, минуя учреждения для детей-сирот.

