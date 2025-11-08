Бесплатные мастер-классы для детей бойцов СВО проводят в ЦАО

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Жители района организовали бесплатные мастер-классы для ребят в рамках инициативы «Мастерская общественных советников».

В Пресненском районе Москвы проходят бесплатные творческие занятия для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Проект реализуется при поддержке управы района и Объединения культурных центров Центрального округа. Об этом сообщает официальный сайт столичного мэра Сергея Собянина.

Инициатором программы стала общественный советник Алла Попова. Она создала проект «Мастерская общественных советников», который стартовал летом 2024 года. За это время прошло почти три десятка встреч, в которых поучаствовали более сотни мальчиков и девочек от семи до десяти лет. Сейчас в группу постоянно ходят 23 ребенка военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Мастер-классы проходят дважды в месяц, и каждая встреча посвящена новому направлению — от рисования и аппликации до мозаики и декупажа. По словам организаторов, особой популярностью пользуются занятия по аппликации: дети делают поделки из бумаги, ткани и природных материалов. Не меньший интерес вызвал урок по декупажу, где ребята украшали стаканчики-органайзеры изображениями любимых мультгероев.

Занятия ведут более тридцати жителей Пресненского района. Они собираются в управе на Шмитовском проезде, дом 2, каждый первый и четвертый понедельник месяца. Продолжительность мастер-класса — до полутора часов. На ближайшей встрече, которая состоится 24 ноября, ребята будут создавать новогодние аппликации.

В 2025 году проект планируют расширить: мастер-классы станут проводить чаще, а подобные студии откроются и в других районах города — на площадках Объединения культурных центров ЦАО и некоммерческих организаций.

