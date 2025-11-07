СБУ заочно предъявила обвинения мэру Москвы Сергею Собянину

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о заочном предъявлении обвинения мэру Москвы Сергею Собянину. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинская спецслужба уже выдвигала подобные заочные обвинения в адрес других российских чиновников. Эти дела не имели практических последствий и не привели к каким-либо юридическим действиям.

Например, СБУ объявила в розыск заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Информация об этом содержится в базе данных украинского ведомства. Через неделю Патрушев был официально внесен в перечень лиц, находящихся в розыске.

Служба безопасности Украины регулярно заочно предъявляет обвинения политикам, военным, общественным и культурным деятелям Российской Федерации. Подобные дела являются частью линии СБУ, направленной на расширение перечня лиц, которых Киев считает причастными к военным действиям.

