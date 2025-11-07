Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в «Коммунарке»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Врачи данного учреждения делятся своим опытом с регионами.

За год с момента открытия в Центре ядерной медицины Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» более пяти тысяч пациентов прошли высокоточную радиоизотопную диагностику. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Центр был открыт в сентябре 2024 года. И за чуть более года работы около трех тысяч пациентов получили в его стенах эффективное лечение, а свыше пяти тысяч человек прошли высокоточную радиоизотопную диагностику, уточнил глава столицы.

В этом медицинском учреждении больные онкологией получили доступ к различным современным технологиям диагностики и лечения рака. Многие из них до этого были доступны лишь в федеральных медицинских центрах. Одной из них является сверхточная дистанционная 3D и 4D лучевая терапия.

Подобные технологии позволяют применять индивидуальный подход к лечению каждого пациента. С больным взаимодействует мультидисциплинарная команда специалистов. В центре работают 28 врачей, семь медицинских физиков и более 50 медсестер.

«Сегодня опыт „Коммунарки“ помогает другим регионам улучшать качество помощи онкологическим больным. Медики центра регулярно делятся своими наработками с коллегами», — подчеркнул Собянин.

