Найти свой путь: какие возможности жителям столицы открывает проект «Молодежь Москвы»

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это уникальная площадка для личного и профессионального роста.

Проект «Молодежь Москвы» открывает двери в будущее для столичной молодежи. Об этом пишет официальный портал правительства Москвы.

Для москвичей от 14 до 35 лет создан специальный городской проект, который объединяет восемь ключевых направлений — карьеру, спорт, творчество, общение и другие сферы.

На интерактивном портале «Молодежь Москвы» молодые люди могут найти свободные площадки для мероприятий, принять участие в значимых инициативах и воплотить свои идеи в жизнь. Это экосистема возможностей, где каждый может реализовать свой потенциал и открыть новые горизонты.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, проект помогает молодым москвичам найти свой путь и амбициозно развиваться в разных сферах, создавая пространство для самореализации и успешного старта в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России появятся детские сим-карты. Поиски пропавших детей можно будет в разы ускорить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.