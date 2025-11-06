Новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов — мэр Москвы
Собянин: дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Они значительно энергоэффективнее старых пятиэтажек.
Новые дома по реновации экономят до 40% ресурсов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Современные дома, построенные в рамках программы реновации, значительно эффективнее старых пятиэтажек — они сокращают расход тепла и электроэнергии почти на 40%.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жильцы новостроек получают не просто обновленные квартиры и благоустроенные дворы, но и энергоэффективные дома. По сравнению с устаревшими пятиэтажками, новые здания потребляют меньше ресурсов на каждый квадратный метр. Это приводит к снижению коммунальных затрат.
Московская программа реновации не только в целом улучшает качество жилья и городской среды, но и делает ее более экологичной и выгодной для жителей.
