Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Центральная Европа лишилась экономической жемчужины, считает официальный представитель МИД РФ.

Украина могла бы стать экономической жемчужиной Центральной Европы, если бы не вмешательство европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik 5 ноября Мария Захарова сделала резкое заявление о ситуации на Украине, утверждая, что европейские страны подорвали ее экономический потенциал.

По словам дипломата, Украина имела все шансы стать ведущей экономической силой в регионе благодаря своим природным ресурсам, но вместо этого оказалась в сложной ситуации.

«Украина имела все возможности стать чуть ли не экономической жемчужиной центральной Европы, если бы к ней так относились. Вместо этого ее извратили, изнасиловали, а теперь добивают», — подчеркнула Захарова.

Она обвинила Европу в том, что ее действия привели к ухудшению ситуации в стране и увеличению числа беженцев, которые покидают Украину в поисках лучшей жизни.

По мнению Захаровой, финансирование Украины стало «камнем на шее» для Европейского Союза, который, вместо того чтобы поддерживать страну, лишь усугубляет ее кризис.

«ЕС своими действиями усилил приток украинских беженцев в европейские страны», — отметила она, добавив, что европейские власти не осознают связи между своими решениями и увеличением числа мигрантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Франции заявили о военном превосходстве России над Евросоюзом.

