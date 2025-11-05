Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Россия значительно увеличила выпуск ракет, а ЕС последние 3,5 года не смог выполнить планы в оборонно-промышленном комплексе.

Россия в военном плане превосходит Евросоюз (ЕС) в ключевых аспектах. К такому выводу пришли аналитики Французского института международных отношений (IFRI), сообщила газета Le Monde.

«Россия имеет решающее преимущество с точки зрения массы, огневой мощи и мобилизационной способности», — констатировали эксперты.

Историк Дмитрий Минич отметил, что Россия значительно увеличила производство крылатых и баллистических ракет, что свидетельствует о продолжающемся укреплении ее военной мощи. В свою очередь, специалист по современной истории Пол Морис подчеркнул, что за последние 3,5 года европейская оборонная промышленность не смогла выполнить намеченные планы.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности страны ключевой задачей. Он указал на важность того, что российские регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

