Московские школьники отправили более 15 тысяч писем бойцам СВО к Дню народного единства

Фото: Сорокин Донат/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дети столицы захотели поддержать военнослужащих.

Ко Дню народного единства юные москвичи выразили благодарность бойцам СВО, отправив более 15 тысяч писем. Об этом сообщает канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.

В преддверии Дня народного единства московские школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Множество писем с добрыми словами и пожеланиями были отправлены бойцам специальной военной операции (СВО).

«Школьники приняли участие в акции „Пишу тебе, герой“. Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки», — отметил Собянин.

Ученики 5-11 классов школы № 37 активно участвовали в написании писем на переменах.

Малыши из начальных классов школы № 201, носящей имя героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, не только написали письма, но и подготовили яркие открытки для детей из новых регионов.

Не остались в стороне и учащиеся школы № 656 имени А. С. Макаренко, которые вместе с родителями и педагогами собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для бойцов.

Ребята из школы № 1474 также проявили активность, отправив на фронт предметы гигиены, термобелье, медикаменты и стройматериалы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что праздничную подсветку ко Дню народного единства включили на Останкинской башне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.