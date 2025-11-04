Московские школьники отправили более 15 тысяч писем бойцам СВО к Дню народного единства
Собянин: Ко Дню народного единства дети написали 15 тысяч писем военнослужащим
Фото: Сорокин Донат/ТАСС
Дети столицы захотели поддержать военнослужащих.
Ко Дню народного единства юные москвичи выразили благодарность бойцам СВО, отправив более 15 тысяч писем. Об этом сообщает канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX.
В преддверии Дня народного единства московские школьники приняли участие в акции «Пишу тебе, герой». Множество писем с добрыми словами и пожеланиями были отправлены бойцам специальной военной операции (СВО).
«Школьники приняли участие в акции „Пишу тебе, герой“. Ребята отправили бойцам СВО простые, но очень важные слова благодарности и поддержки», — отметил Собянин.
Ученики 5-11 классов школы № 37 активно участвовали в написании писем на переменах.
Малыши из начальных классов школы № 201, носящей имя героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, не только написали письма, но и подготовили яркие открытки для детей из новых регионов.
Не остались в стороне и учащиеся школы № 656 имени А. С. Макаренко, которые вместе с родителями и педагогами собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи для бойцов.
Ребята из школы № 1474 также проявили активность, отправив на фронт предметы гигиены, термобелье, медикаменты и стройматериалы.
