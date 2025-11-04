Около 300 жилых домов с цветочницами на фасадах обновили в столице за 10 лет

Около 300 цветущих фасадов восстановили в столице за 10 лет

В Москве завершена программа капитального ремонта, в рамках которой обновили почти 300 жилых домов с цветочницами на фасадах.

Около 300 зданий в столице обрели новую жизнь благодаря заботливому подходу архитекторов и инженеров.

Фасады московских жилых домов, выполненные в различных архитектурных стилях, всегда привлекали внимание своими конструктивными элементами — пилястрами, кронштейнами, карнизами. Однако цветочницы, интегрированные в проект каждого дома, добавляют особую изюминку. Эти функциональные элементы не только радуют глаз, но и позволяют жильцам проявить свою индивидуальность, украсив окна цветами и зеленью.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели колоссальную работу по восстановлению и обновлению этих элементов.

Результаты программы говорят сами за себя: теперь москвичи могут наслаждаться не только уютом своих квартир, но и эстетикой обновленных фасадов. Цветы, растущие в цветочницах, придают зданиям живость и создают атмосферу уюта в городской среде.

