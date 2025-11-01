Собянин дал старт строительству метро от «Щелковской» до «Гольянова»

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В результате более 160 тысяч жителей одноименного района смогут тратить вдвое меньше времени на поездки по городу.

Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро.

Тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) Herrenknecht S-771 «Галина» диаметром шесть метров предстоит проложить 1,68 километра. Тоннель пройдет под проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Начало проходки правого перегонного тоннеля запланировано на февраль 2026 года.

С 2013 года ТПМК «Галина» проложено около 13,4 километра тоннелей московского метро, в том числе левый перегонный тоннель от станции «Тропарево» до станции «Румянцево» Сокольнической линии, правый перегонный тоннель от станции «Озерная» до станции «Мичуринский проспект» Солнцевской линии, правый перегонный тоннель от т. 5.2 до станции «Лефортово» и от станции «Лефортово» до станции «Авиамоторная» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), правый перегонный тоннель от станции «Лианозово» до станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии.

«Гольяново наконец-то получит свою домашнюю долгожданную станцию метро. Десятки тысяч гольяновцев будут иметь станцию в шаговой доступности. “Щелковская” — одна из самых перегруженных станций в городе — разгрузится процентов на 30. В целом для жителей района Гольяново — большой район, 160 тысяч жителей — улучшится транспортная доступность. Сегодня мы начинаем проходку тоннелей. Надеюсь, к сентябрю 2028 года (за три года) эта ветка метро будет построена, станция будет построена и запустим ее в строй», — заявил Сергей Собянин.

Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра. Конечная станция «Гольяново» будет расположена вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской.

Станция проектируется с островной платформой и двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны Уссурийской улицы.

