Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы

В районе Фили-Давыдково привели в порядок парк «Пионерский», а в Можайском — территорию у Беловежского пруда.

В этом году на западе Москвы реализовали несколько крупных проектов благоустройства. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«В районе Фили-Давыдково привели в порядок парк “Пионерский”, в котором больших работ не было с 2009 года. Обновили прогулочные дорожки, вдоль которых установили лавочки, шезлонги и качели для тихого отдыха», — написал мэр Москвы.

Здесь также оборудовали сцену для проведения районных мероприятий. Установили современные опоры освещения, чтобы можно было спокойно гулять в любое время суток. В парке стало больше зелени — его украсили сербскими елями, мелколистными липами и казацким можжевельником.

Изюминка проекта — благоустройство территории у Мазиловского пруда. Зона отдыха у воды всегда притягивает жителей. Теперь здесь стало еще комфортнее благодаря отремонтированным дорожкам, новым светильникам и удобной парковой мебели. Обновили и деревянную площадку-балкончик, с которой можно подкармливать уточек, ловить рыбу или просто любоваться живописным видом вокруг.

По другую сторону Мазиловской улицы обустроили парк вдоль линии метро от станции «Пионерская» до улицы Пивченкова. Проложили также сеть прогулочных дорожек, где могут заниматься и любители спортивной ходьбы. А до станции метро горожане теперь добираются по удобному настилу.

Реконструировали также в Филях-Давыдкове площадку для выгула собак — дрессировка питомцев стала удобнее и эффективнее благодаря современным снарядам.

