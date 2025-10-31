«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Появление перед зрителями для нее настоящий личный вызов.

Певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко. — Прим. ред.) рассказала о том, как готовилась к своему первому выступлению после пережитого инсульта, за кулисами шоу, посвященного 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». Она очень рада снова петь, хотя еще не окончательно оправилась от инсульта.

«Я очень переживала, что будут такие же эмоции, как перед репетицией. Когда я приехала на репетицию сразу из больницы, буквально через недели полторы-две. Я, конечно, рыдала, даже петь не могла. А тут у меня было такое чувство благодарности Богу, что я опять вышла на работу. <…>. Это счастье, большое счастье», — призналась певица.

Она откровенно заявила, что сегодня не спала и в принципе очень волновалась перед грядущим выступлением.

«Сна не было. Очень сильно волновалась, как будто замуж в первый раз выхожу», — поделилась эмоциями Ая.

Для певицы долгожданное выступление — это настоящий вызов, испытание и проверка себя.

«Самое главное, чтобы это выступление, во-первых, показало, что есть еще порох в пороховницах. <…> Я уже с вами разговариваю. Это же такая уже победа! <…> Могу честно сказать, горло не сильно устало, потому что, сколько оно отдыхало? Три года отдыхали связки. У меня устала нога, потому что, когда поешь, ты не думаешь о том, что надо правильно облокачиваться на ногу, которая не работает. Ну как, работает, ну, очень плохо», — призналась артистка.

Также Ая рассказала о своем знакомстве с нынешней солисткой группы Дианой Макаровой.

«Меня познакомили с ней, когда она пришла в коллектив. То есть я уже знала, что эта девочка будет помогать „Городу 312“ не кануть в лету <…>. Поэтому, конечно, я отношусь к ней с чувством благодарности», — призналась артистка.

По словам Аи, в работе с нынешней солисткой группы случались разные моменты.

«Были такие нюансы, допустим, подходов к песням. Потому что она, как профессионал, как вокалистка, очень сильная девочка, но она молодая. А вы знаете, что молодость — это такой „недостаток“, который очень быстро проходит. <…> Со временем она наживет и наработает тот самый, наверное, душевный опыт. А в плане вокала у нее очень все прекрасно. Очень», — призналась Ая.

Музыканты группы, как призналась артистка, сравнивают Диану с ней.

«Димка говорит, по характеру немножко похожа на меня. Так что, говорит он, в принципе (Прим. ред. — Диана Макарова) не сильно от меня отличалась. В том числе „взбрыки“, похожие на меня. Почему говорю „взбрыки“? Потому что мы же женщины, можем капризничать. Но мне почему-то кажется, что с ней попроще, чем со мной. Я тоже свой, знаете, медведь. Не особо меня можно утихомирить быстро», — признается знаменитость.

Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта

Более 20 лет Ая была солисткой группы «Город 312», писала песни, которые знали наизусть в России и не только, праздновала один за другим юбилеи, получала награды и признание публики. Но весной 2023 года коллектив вдруг приостановил концертную деятельность. Вскоре стало известно, что Светлану Назаренко сменит новая вокалистка — Диана Макарова. А главная звезда заявила об уходе в творческий отпуск, а также, что продолжит помогать коллегам и следить за их дальнейшими проектами.

Ая перенесла коронавирус четырежды, в последний раз у нее было поражено 25% легких, исполнительница не чувствовала запахов, но все же выздоровела. Но оказалось, что недуг посеял дурное зерно, и его последствия вскоре дали о себе знать. Как рассказала певица в интервью телеведущему Андрею Малахову, болезнь отразилась на состоянии суставов и сосудов, после чего начал развиваться тромбоз.

Назаренко еще не знала этого, когда продолжила выступать, стоило ей оправиться от коронавируса. Работу она традиционно ставила на первое место, не сильно заботясь о собственном самочувствии. Она верила в свое крепкое с рождения здоровье, поэтому не обращала внимание ни на высокую температуру, ни на другие симптомы. Переживала за голос, но и он не подводил.

Симптомы инсульта не остановили Аю, и она вышла на сцену

По словам певицы, перед очередным выходом на сцену она внезапно ощутила слабость, открылось носовое кровотечение, сильно болела голова. Но за помощью к медикам звезда не обратилась. Собралась и выступила перед своим зрителем. Потом она с мужем посетила мероприятие, а по возвращении домой устроилась смотреть сериал. Супруг заметил, что Назаренко, словно в пьяном бреду, повторяет одну и ту же фразу. Списали на усталость. Ая приняла таблетку и уснула, а проснулась из-за приступа рвоты.

Муж артистки окончательно понял — это симптомы инсульта. Бригада скорой помощи доставила знаменитость прямиком в отделение реанимации в критическом состоянии. Несколько дней врачи боролись за жизнь Аи. Они не были уверены, что спасут пациентку, и не обнадеживали родных. Через несколько дней ситуация стабилизировалась, но левая половина тела осталась парализованной, она с трудом говорила. После такого опыта Назаренко советует всем пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких вен и предупредить образование тромбов. Именно оторвавшийся тромб стал причиной инсульта в ее случае.

«Он просто перекрыл вену, которая питает мозг, и часть мозга у меня умерла», — заявила Ая.

У нее все еще не двигается левая рука, но уже получается ходить самостоятельно, трость, с которой были сделаны первые шаги, Ая отвезла в больницу — чтобы отдали тем, у кого нет возможности купить новую. Реабилитация продолжается, артистка делает упражнения на дорожке и мечтает наконец сбросить специальную обувь и надеть туфли на высоких каблуках. Медики честно сказали исполнительнице, что она не должна была выжить, но произошло чудо… Или помогли молитвы близких. А может, она сама собрала всю волю в кулак и выжила. Главное — музыка продолжается.

Чем известна певица Ая

Светлана Назаренко родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе, сегодня это Бишкек. В семь лет она стала петь в детском хоре, а в 12 приняла участие в Республиканском фестивале народного творчества, где и была замечена известным преподавателем вокала Рафаилом Сарлыковым. Педагог пригласил юную певицу в свой знаменитый ансамбль «Аракет», позже получившему в Киргизии звание народного. На родине Ая носит звание заслуженной артистки и почетного гражданина Бишкека.

Вместе с первым и основным составом группы «Город 312» Назаренко перебралась в Москву, когда решено было брать новые высоты. Коллектив стал лауреатом фестиваля «Радуга талантов», а через два года уже был знаменит на всю страну. Хит «Останусь» стал саундтреком к фильму «Дневной дозор», лучшим по версии «MTV Россия» в 2005 году. Музыка «Город 312» прозвучала также в картинах «Питер FM», «Ирония судьбы. Продолжение», «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Жара», «Викинг», «Продавец игрушек», «Пока цветет папоротник», «Жизнь впереди» и других.

Группа выпустила пять оригинальных и два концертных альбома, а также другие сборники и отдельные синглы. Музыканты сняли около двух десятков клипов, стали обладателями премий «Золотой граммофон», MTV RMA, Кинонаграды MTV Россия, «Рекордъ», «Муз-ТВ» и других. Как сольная исполнительница Ая записала два магнитоальбома и два диска в девяностых, еще до «Города 312», сольный сингл «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь» она создала по итогу работы над музыкальным оформлением «Викинга».

Под псевдонимом Aya312 артистка записывала сольный альбом, который должен был рассказать женские истории, отразить женский взгляд на жизнь и чаяния души. Но работу прервала болезнь. Фанаты ждут, что после возвращения на сцену Ая представит его завершенным.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru певец Илья Гуров высказался о возможном возрождении группы «Город 312». Ждет ли коллектив новая волна популярности после возвращения солистки?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.