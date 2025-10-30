Ая из группы «Город 312» впервые вышла на сцену после перенесенного инсульта

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Для всех исполнительница приходила в себя после коронавируса, но оказалось, ситуация намного сложнее.

Певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко. — Прим. ред.) снова на сцене — впервые после перенесенного инсульта. Певица выступила на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Весной 2023 года группа «Город 312», бессменной солисткой которой она являлась, приостановила концертную деятельность. Прошло еще немного времени, и артистка заявила о творческом отпуске, а на ее место пришла новая вокалистка Диана Макарова. Многие полагали, что причина в восстановлении после перенесенного коронавируса, но не знали, насколько тяжелы оказались его последствия.

Как признавалась сама Назаренко, она четыре раза переболела коронавирусом, в последний раз недуг поразил около 25% легких, пропало обоняние. В сентябре этого года Ая рассказала телеведущему Андрею Малахову, что на фоне осложнений после острой фазы недуга у нее произошел обширный инсульт.

Как выяснилось, коронавирус сказался на состоянии сосудов и суставов, повлиял на кровь и спровоцировал тромбоз. Несмотря на риски, артистка продолжила выступать. Считала, раз у нее всегда было крепкое здоровье, справится. И работала на сцене даже с высокой температурой, беспокоясь разве что о голосе — потерять его было страшнее всего. Пока не случилось худшее. Но после долгой реабилитации она снова расправила плечи и зазвучала — и фанаты ее услышали.

Как Ая начинала музыкальную карьеру

Светлана Назаренко родилась 17 октября 1970 года в киргизском городе Фрунзе, сегодня это Бишкек. Профессии родителей не были связаны с творчеством, но петь в семье любили все. Когда девочке было девять, у нее появился брат Алексей. К этому моменту она уже два года солировала в детском хоре, а в 12 приняла участие в Республиканском фестивале народного творчества, где и была замечена известным преподавателем вокала Рафаилом Сарлыковым. Педагог пригласил юную певицу в свой знаменитый ансамбль «Аракет», позже получивший в Киргизии звание народного.

Следующим шагом была сольная карьера — участие в фестивалях и конкурсах, советских и международных, первые большие личные победы, собственные магнитоальбомы и CD-диски, выпуск с отличием из института искусств в 2001-м, а затем переезд в Москву. В 2007 году Назаренко получила звание заслуженной артистки Киргизии, а еще стала почетным гражданином города Бишкека.

Ая и группa «Город 312»

В российскую столицу Ая отправилась с товарищами по новой группе «Город 312» (312 — телефонный код Бишкека. — Прим. ред.). Четверо музыкантов поселились в съемной квартире, денег на отдельные не было. Понадобилось два года, чтобы песни коллектива узнала вся страна. Сначала они стали лучшими на фестивале «Радуга талантов», а затем стали выпускать хиты, такие как «Обернись», «Вне зоны доступа» и «Останусь» — эта песня стала саундтреком к фильму «Дневной дозор», лучшим по версии «MTV Россия» в 2005 году. Артисты выступали на главных российских площадках, их музыка звучала в картинах «Питер FM», «Ирония судьбы. Продолжение», «В ожидании чуда», «Тариф Новогодний», «Жара», «Продавец игрушек», «Пока цветет папоротник», «Жизнь впереди».

Сольное творчество Аи

В 2015 году певица появилась в третьем сезоне шоу «Точь-в-точь», в 2016-м вместе с товарищами отметила 15-летие группы. Позже сотрудничала с композитором и продюсером Игорем Матвиенко, записала саундтрек к фильму «Викинг» — «Вспоминай обо мне, когда пойдет дождь». В 2019-м «Город 312» выступал в Государственном Кремлевском дворце. Ая также стала участницей шоу «Пятеро на одного». В 2022-м коллектив отпраздновал 20-летие новым альбомом «Здесь и сейчас».

За год до этого важного события Назаренко выпустила сольную песню «Время» и начала работать над альбомом. Параллельно создавала коллаборации с другими артистами, например, с группой «После 11», сингл «Полюса». Певица также развивала свой блог, вела шоу-интервью с хештегом #нето_слово с анонимными гостями. В 2022-м в шоу «Аватар» под маской Дюймовочки Ая дошла до финала — только ее голос не узнали жюри. Одним из последних выступлений с группой «Город 312» состоялось на «Квартирнике у Маргулиса» в 2023-м. Когда солистку сменила Диана Макарова, она продолжала поддерживать коллег и следить за судьбой всей команды.

Личная жизнь Аи из «Город 312»

Исполнительница старается скрывать от посторонних подробности своей личной жизни. Она упоминала, что замужем, известно также, что у нее есть дочь Екатерина. Супруг певицы, по данным прессы, — звукорежиссер Алексей Лесников. Наследница пары появилась на свет в Бишкеке в 1991 году, получила профессию в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), стала дипломатом. Как рассказывала Назаренко, ее дочь учила польский и украинский языки, но работать в этих странах не смогла по известным причинам, а потому была вынуждена сменить профиль.

Появлялись слухи, что брак Аи и Алексея Лесникова распался, но сама звезда их не подтверждала и не опровергала. Хотя и делилась, что делит семейный быт на женские и мужские дела, не пускает мужчину на кухню и сама заботится о доме, оставляя ему традиционные обязанности сильного пола. Еще на проекте «Аватар» Ая признавалась, что в прошлом ее связывали романтические отношения с комиком Тимуром Батрутдиновым. Отмечала, что после расставания потеряла с ним связь, и прямо на шоу знаменитости договорились забыть былые обиды и общаться чаще.

Назаренко рассказывала журналистам о своих увлечениях. Вспоминая родную Киргизию, упоминала любимое место — озеро Иссык-Куль, на котором с удовольствием занималась виндсерфингом. Кроме того, исполнительница всегда уделяла большое внимание своей форме. Чтобы поддерживать стройность, она занималась йогой, разными видами спорта, а также увлекалась диетами, экспериментировала с питанием.

Болезнь и возвращение на сцену

В интервью Андрею Малахову Ая поделилась, что в роковой день она выступала в тяжелом состоянии, прямо перед шоу из носа брызнула кровь. Но артистка не остановила программу, отработала от и до. Вечером вместе с мужем она побывала на мероприятии, а потом, уже дома, обеспокоила его одним из типичных симптомов инсульта — начала заговариваться, повторять одну и ту же фразу, будто была пьяна. Позже открылась рвота, и супруг вызвал бригаду скорой помощи, озвучив свои предположения об инсульте.

Они позже подтвердились. В критическом состоянии Аю госпитализировали, сразу направили в отделение реанимации. Врачи не давали никаких прогнозов и не обещали, что звездная пациентка выживет. Медики объяснили, что причиной удара стал оторвавшийся тромб, он перекрыл питающую мозг вену, из-за чего часть мозга погибла. Левая половина тела осталась парализованной.

Первым вернулся голос, а вот с подвижностью разобраться быстро не получилось. После длительной реабилитации Ая смогла ходить, пока с тростью, но уже самостоятельно. Она мечтает снова надеть высокие каблуки — это будет означать победу над недугом. По словам артистки, не только близкие и родные за нее молились. Поддержали и коллеги по творческому цеху, в том числе Лолита Милявская, Максим Аверин, Александр Розенбаум.

Главный совет от перенесшей инсульт Аи

Всех своих поклонников Назаренко призвала следить за здоровьем и регулярно проходить ультразвуковое исследование (УЗИ) глубоких вен, чтобы вовремя диагностировать тромбоз и не допускать тяжелых последствий, от которых можно и не оправиться. Ая, вспоминая лечение и беседы с врачами, подчеркнула, что ей очень повезло, если так можно сказать, она была на волосок от смерти, но сегодня не только ходит сама, уже без трости, но и поет и планирует дальше радовать публику своей музыкой.

