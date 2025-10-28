На западе Москвы появится более 610 тысяч квадратных метров недвижимости по проекту КРТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в бывшей промзоне Кунцево на западе столицы подготовлен участок площадью 4,23 гектара. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Площадку в бывшей промзоне Кунцево освободили от старых построек и передали городу. Скоро начнется подготовка к работам: здесь установят ограждения, оборудуют строительный городок и проложат временные дороги. Затем Московский фонд реновации приступит к мероприятиям нулевого цикла строительства жилых домов для реализации программы реновации. В новом квартале организуют прогулочные зоны, велодорожки, оборудуют детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустроенной территории превысит 4,3 гектара, на участке площадью 1,6 гектара проведут озеленение», — рассказал Владимир Ефимов.

Редевелопмент территории бывшей промзоны Кунцево, расположенной на западе столицы вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги, предусматривает строительство на участке площадью почти 16 гектаров более 610 тысяч квадратных метров недвижимости. Около 596 тысяч квадратных метров из них придется на жилье, в том числе свыше 156 тысяч — для реализации программы реновации.

«Общая площадь квартир в домах, к строительству которых скоро приступят на участке, составит около 95,4 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать примерно 3,5 тысячи горожан. Рядом построят центр дополнительного образования площадью пять тысяч “квадратов”. В рамках проекта КРТ будет реализована концепция 15-минутного города. Это значит, что в шаговой доступности появится все для комфортной жизни, работы и отдыха», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению Сергея Собянина.

