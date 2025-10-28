Собянин: заработал новый завод по изготовлению префаб-конструкций для реновации

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

За последние три года с помощью префаб-конструкций в столице возвели почти 100 новостроек.

На Белокаменном шоссе начал работу новый завод по изготовлению префаб-конструкций для программы реновации. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Такие конструкции крайне удобны при возведении домов, так как на строительной площадке их остается только установить. Префаб-технологии сокращают сроки возведения жилья на 30–50 процентов, при этом повышают качество самих сооружений. Срок эксплуатации таких зданий — более 100 лет», — написал мэр Москвы.

