Фото, видео: www.globallookpress.com/Ryan Hartford; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она стала причиной его развода с женой.

Хью Джекман впервые вышел в свет с новой возлюбленной Саттон Фостер — той самой, которая стала причиной громкого развода с женой после 27 лет брака.

И хотя пара объявила о своих отношениях ещё в январе — только сейчас они вместе прошли по красной дорожке в Лос-Анджелесе. И совсем не скрывали своих чувств друг к другу.

Влюблённые познакомились, когда работали над мюзиклом на Бродвее. Поначалу они просто дружили, но очень быстро у них завязался роман.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX