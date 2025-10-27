Что происходит, когда мы спим: наука о сне и сновидениях

Во время сна человеческий организм восстанавливается и обрабатывает информацию

Фото: www.globallookpress.com/F. Hecker

Фрейд называл это состояние «королевской дорогой к бессознательному».

Сон — жизненно необходимое состояние, при котором организм восстанавливается, а мозг обрабатывает накопленную информацию. Он влияет на работу сердца, легких, иммунной и нервной систем. Хронический недосып повышает риск диабета, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования Института Джонса Хопкинса.

Тело способно «отключать» человека при крайней усталости, даже если он находится за рулем или на работе. Во сне мозг остается активен: происходит очищение клеток, ремонт ДНК и восстановление внутренних систем.

Исследования показали, что сон состоит из циклов — медленного и быстрого (REM). В REM-фазе человек видит сны. Если лишиться этой стадии, вырастет раздражительность и снизится когнитивная функция. По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, «если разбудить человека в фазе быстрого сна, он обязательно расскажет, что ему снилось».

Сновидения выполняют роль эмоциональной разгрузки и систематизации опыта. Во сне мозг решает, какие воспоминания сохранить, а какие стереть.

«Проводились эксперименты, когда человека лишали сновидений. Через несколько дней он становился раздражительным и видел галлюцинации», — объяснил Бузунов.

Зигмунд Фрейд называл сны «королевской дорогой к бессознательному». Врач Мария Манасеина доказала, что сон важнее еды: щенки, лишенные сна, погибали через несколько суток. А американский физиолог Натаниэль Клейтман изучал депривацию сна на себе, проведя без сна 115 часов.

Современная сомнология рассматривает сон как активный процесс.

«Во сне мозг анализирует сигналы от внутренних органов», — объяснял физиолог Иван Пигарев.

Александр Мельников из ФМБА добавляет, что сон очищает мозг от токсинов, восстанавливает ДНК нейронов и укрепляет иммунитет.

Фазы сна чередуются каждые 90 минут. Медленный сон отвечает за физическое восстановление, а быстрый — за психическую стабильность и память. Во сне вырабатываются гормоны роста, мелатонин и кортизол, регулирующие обмен веществ и стрессовые реакции.

Кошмары, по словам Мельникова, отличаются сильными эмоциями — ужасом, тревогой, гневом — и часто сопровождают посттравматические расстройства.

«Мозг, как заезженная пластинка, возвращается к болезненной информации, пытаясь адаптироваться», — отмечает Бузунов.

Усвоить новый язык во сне невозможно. Однако, как установили исследователи Университета Берна, мозг может формировать элементарные ассоциации между словами во время медленного сна. Ученые уверены: достаточный сон продлевает жизнь и сохраняет психическое здоровье.

«Я люблю спать. Моя жизнь имеет тенденцию разваливаться, когда я не сплю», — говорил Эрнест Хемингуэй.

