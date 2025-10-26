Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С момента начала специальной военной операции (СВО) российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны боевиков ВСУ. Противник задействует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные обстрелы по приграничным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали 26 вражеских дронов над тремя российскими регионами. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в период с 11:00 до 16:00 по мск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.