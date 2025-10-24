Собянин перечислил благоустроенные на востоке Москвы общественные пространства

Собянин: в этом сезоне благоустроили шесть пространств на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители столицы получили новые зоны отдыха и современные спортивные и игровые площадки.

В 2025 году на востоке Москвы благоустроили шесть крупных общественных пространств. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Уточняется, что работы завершены в районе Богородское, в парке «Янтарная горка». В рамках благоустройства специалисты расширили детскую площадку и разделили ее на тематические зоны. Одни предназначены для малышей. Другие — для ребят постарше.

Теперь у детей есть современные качели, карусели, балансиры и веревочный комплекс. Для творческих натур поставили столики и большую доску для рисования мелками. Кроме этого, в парке появилось новое уютное место для отдыха — мини-амфитеатр со сценой.

«Обновили домашний „Зеленый парк“ жителей Новогиреева и Ивановского», — говорится в блоге мэра.

В Ивановском районе была приведена в порядок территория у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. Еще в прошлом году там оборудовали места для рыбалки, а в этом — отремонтировали пешеходные дорожки, установили лавочки, качели и построили детские зоны.

Также специалисты обновили пространство у Суздальского пруда в районе Новокосино. А в Вешняках появился крупный спортивный кластер. На современных уличных тренажерах, которые находятся под навесами, москвичи смогут заниматься в любую погоду. Рядом с ними есть полоса препятствий в стиле «русский ниндзя», скейт-парк и памп-трек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в усадьбе Кусково завершена реставрация деревянной колокольни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.