«Дырокол» и «Посаженный»: радио Судного дня передало два новых сигнала

На «Жужжалке» вновь зафиксированы зашифрованные сообщения.

Два новых зашифрованных сигнала были переданы с радиостанции «Судного дня» УВБ-76. Об этом сообщает Тelegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным источника, первое сообщение прозвучало в 14:32 по московскому времени и содержало кодовую фразу «НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671». Второе зафиксировали в 15:52 — в нем звучало «НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779».

Как отмечают наблюдатели, странные сообщения регулярно появляются в эфире радиостанции и вызывают интерес радиолюбителей по всему миру. В сообществе предполагают, что сигналы могут использоваться для связи в экстренных ситуациях либо служить тестами военной системы передачи данных.

Станция УВБ-76, известная под прозвищем «Жужжалка», начала вещание в конце 1970-х годов и работает на коротких волнах. Она периодически прерывает характерный гудящий сигнал серией кодовых сообщений, смысл которых остается нераскрытым.

До того последняя активность станции отмечалась 14 и 16 октября, когда в эфире звучало сообщение со словами «Дон Кихот».

