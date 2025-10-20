Собянин анонсировал масштабное обновление транспорта в ближайшие три года

Мэр Москвы Собянин анонсировал обновление транспорта в ближайшие три года

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Мэр Москвы заверил, что столицу ждут значительные изменения в 2026–2028 годах.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX подчеркнул, что одной из главных задач является формирование лучшей в мире транспортной системы.

В течение следующих трех лет планируется вводить новые линии метро общей длиной около 27 километров, построить 13 новых станций и одно электродепо.

На карте московского метро появятся Рублево-Архангельская линия с восемью станциями, первый участок Бирюлевской линии от «ЗИЛа» до «Курьяново» с четырьмя станциями, а также станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии.

Кроме того, продолжится строительство южного участка Троицкой линии (шесть станций), появятся станции «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской линии и «Достоевская» на Кольцевой линии.

Развитие коснется и пригородного железнодорожного транспорта: в рамках программы Центрального транспортного узла до 2030 года будут запущены новые маршруты, а интервалы движения поездов сократятся.

Также в 2026 году на обновление городского транспорта выделят около 123 миллиардов рублей. Москва активно закупает электробусы — сегодня их уже свыше 2600, которые обслуживают 240 маршрутов. Столица занимает первое место в Европе по доле электробусов, составляющей 36% всего парка «Мосгортранса».

