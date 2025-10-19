Новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Зимой на них будут работать катки с искусственным льдом, а летом там можно будет заниматься на тренажерах.

В Москве создадут новые спортивные площадки, которые будут работать круглый год: зимой — катки с искусственным льдом, летом — тренажеры и зоны для командных игр. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В 2026 году на развитие спорта выделят 173,3 миллиарда рублей. Бесплатные тренировки с тренерами будут доступны во дворах, парках и на катках. Проекты «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» расширят географию и направления занятий — от йоги до бокса.

Массовые спортивные мероприятия станут проходить каждую неделю на улицах, набережных и площадях. Ожидается, что в них будут участвовать более 7 миллионов человек ежегодно.

«Такой комплексный подход поможет москвичам любого возраста не просто полюбить спорт, а сделать его частью своей жизни», — отметил мэр.

