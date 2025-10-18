Собянин: Завершена реставрация деревянной колокольни в усадьбе Кусково

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Двухъярусная деревянная звонница в стиле классицизма — объект культурного наследия федерального значения.

В усадьбе Кусково закончили реставрацию колокольни — одного из самых ярких украшений комплекса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Двухъярусная деревянная звонница в стиле классицизма — объект культурного наследия федерального значения. Ее построили в 1792 году по проекту крепостных архитекторов графа Николая Шереметева — Алексея Миронова и Григория Дикушина», — рассказал Мэр Москвы.

Реставраторы работали над фасадами и интерьерами колокольни. В частности, они укрепили фундамент и цоколь, воссоздали его белокаменную облицовку и декоративные решетки продухов, заменили и частично отреставрировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса колокольни.

Кроме того, восстановлена лестница, дощатое покрытие пола, штукатурная поверхность стен, окна и двери, отреставрирована и воссоздана белокаменная выстилка полов в нишах ризалитов и крыльца, приведены в порядок и позолочены шпиль и крест. Благоустроили специалисты и прилегающую территорию.

«Комплексно реставрируем усадьбу Кусково с 2017 года. Уже обновили регулярный парк, лесопарк, отремонтировали фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, кузни, сушильни и каретного сарая, выполнили комплексную реставрацию павильона „Грот“, обелиска, колонны со статуей Минервы», — уточнил Сергей Собянин.

Сейчас заканчиваются работы в Швейцарском домике, построенном в XIX веке по проекту Николая Бенуа.

