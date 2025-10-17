Собянин: завершены проекты благоустройства в районах Куркино и Хорошево-Мневники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также реконструировали парк «Дубрава».

Крупные проекты благоустройства завершены на северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники и Куркино. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере Telegram.

«В Куркине завершилась масштабная реконструкция парка „Дубрава“. Детские игровые зоны получили современное оснащение. Для ребят всех возрастов созданы комфортные пространства с канатными комплексами, качелями, батутами и развивающими панелями», — уточнил он.

В парке «Дубрава» появился живописный водоем, вокруг которого обустроили настил с полукруглыми лавочками, а по территории парка проложили пешеходные дорожки. Также создали зону отдыха с лежаками, отреставрировали сухой фонтан и модернизировали спортивные площадки для волейбола и баскетбола, установили столы для настольного тенниса.

В жилых кварталах на улицах Родионовской, Соловьиная Роща и на Новокуркинском шоссе создали новые зоны для активного и спокойного отдыха, а для детей появились две игровые площадки.

В районе Хорошево-Мневники благоустроили сквер у храма Александра Невского: поставили лавочки, обновили дорожки и создали зону для занятий спортом.

