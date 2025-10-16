Собянин: Москва работает над повышением энергоэффективности городского хозяйства

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Так, цифровые технологии обеспечивают рост освещенности города в два раза при снижении потребления электроэнергии на 30%.

В Москве проходит Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — главное событие в сфере энергетики и ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. В этом году его тема — «Создавая энергетику будущего вместе». Участие в форуме принял Сергей Собянин.

Вызовы для мировой энергетики

Открывая пленарное заседание, Президент России рассказал о будущем мировой энергетики, обозначив основные вызовы для нее и охарактеризовав ситуацию на мировых нефтяном, газовом и угольном рынках, а также в электроэнергетике.

«Первым таким вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер: просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление — вот и все. Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит», — отметил Владимир Путин.

По его словам, сейчас идет объективное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга — динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки — с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей.

Президент России особо отметил повышение роли электроэнергетики.

