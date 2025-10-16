Сергей Собянин: новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Помимо строительства благоустроили озеро Черное и создали парк «Дружба».

Новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства благоустроили озеро Черное и создали парк „Дружба“. Оба объекта находятся на территории Москвы и области», — уточнил Собянин.

Новый пешеходный мост, почти полкилометра в длину, облегчит маршрут жителей Подмосковья к станции метро «Некрасовка», а также сократит время поездки на 15 минут.

Парк «Дружба» возведен на месте заброшенной территории и станет местом отдыха для жителей районов: Некрасовка, Косино-Ухтомский, и Люберцы. В нем предусмотрены зоны для спорта, прогулок и пространства для детей.

