Гособвинение запросило для Сергея Фургала 25 лет колонии по делу о хищении

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для других фигурантов дела прокурор запросил сроки от 4 до 22 лет лишения свободы и штрафы.

Государственное обвинение запросило назначить бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о хищении активов МСП-Банка наказание в виде лишения свободы на 25 лет в колонии строгого режима и оштрафовать его на 11 миллионов рублей. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Для остальных фигурантов дела от прокурора поступил запрос на сроки от четырех до 22 лет лишения свободы, а также штрафы от двух до 11 миллионов рублей. Среди подсудимых, помимо Фургала, юрист предприятий группы «Торэкс» Николай Шухов, финансовый консультант Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск»Дмитрий Козлов, директор «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер «Торэкс» Галина Алейникова, ее заместитель Светлана Осипенко, финансовый директор организации Владислав Кармашков, директор «Строитель» Геннадий Савочкин, а также председатель правления «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов.

Следствие выдвинуло версию, что в период с декабря 2018 по июль 2020 года подсудимые похитили и легализовали более двух миллиардов рублей, которые принадлежали банку, а также 8,7 миллиона долларов компании «Глобал Меткорп Лимитед». К тому же они пробовали присвоить активы«Торэкс-Хабаровск» — свыше 1,2 миллиарда рублей. Соотнося роли и степени участия, обвиняемые проходят по статьям о мошенничестве — путем обмана или злоупотребления доверием, легализации преступных доходов, злоупотреблении полномочиями, создании преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

До этого Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима в феврале 2023 года. Тогда его признали виновным в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в 2000 годах. Свою вину политик не признал. Суд подтвердил названый приговор позднее.

Задержание Фургала прошло в Хабаровске, в июле 2020 года. После этого его отправили в Москву, где заключили под стражу на основании решения Басманного суда. Экс-губернатору вменили организацию заказных убийств, которые он совершал во время предпринимательской деятельности с 1999 по 2005 года. В начале 2000 годов Фургал находился на должности гендиректора компании «Алькума», которая специализировалась на продаже лесоматериалов. Также он возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов"Миф-Хабаровск».