Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Только с начала этого года выполнена медицинская эвакуация около 200 пациентов.

Развитие санитарной авиации в Москве значительно повысило возможности оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, на протяжении 17 лет санитарная авиация Московского авиационного центра спасает жизни людей.

«Авиамедицинские бригады не раз спасали людей в крупных происшествиях, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Только с начала года выполнена медицинская эвакуация около 200 пациентов», — уточнил Сергей Собянин.

Оказание экстренной медицинской помощи начинается прямо во время полета: санитарные вертолеты оснащены реанимационным оборудованием и способны перевозить нескольких пациентов.

Посадочные площадки для санитарной авиации размещены при девяти московских больницах, а также предусмотрены специальные зоны на МКАД и 21 посадочное место в Троицком и Новомосковском округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений. За первое полугодие 2025-го в них выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций.

