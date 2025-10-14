Собянин: В Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

В бывшей промзоне Калошино обновят участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277.

В одной из крупнейших бывших промзон Москвы — Калошине — проведут реконструкцию дорог. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Обновим участок Открытого шоссе и Тагильскую улицу до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277. В районе Пермской улицы появится новая связка с Московским скоростным диаметром», — отметил мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

На улицах сделают современные остановки, модернизируют инженерные сети и благоустроят территорию. Маршруты наземного транспорта скорректируют так, чтобы связать новые жилые комплексы со станциями рельсового каркаса.

В результате транспортная доступность Метрогородка значительно вырастет. Это особенно важно для активно развивающихся территорий Калошина, где сегодня живут около 40 тысяч человек.

Завершить работы планируется в 2028 году.