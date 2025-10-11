Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Специалисты вернули зданию исторический облик.

В столице завершен ремонт фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира. Об этом говорится на портале mos.ru.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, усадьба Баевых — важный памятник архитектуры. Одно из его главных украшений — асимметрично расположенный эркер с волютообразными кронштейнами и фасадной лепниной.

Реставрация усадьбы Баевых началась в начале 2024 года. К сегодняшнему дню ремонт полностью завершен. В рамках работ специалисты придали комплексу зданий конца XIX — начала ХХ веков первоначальный облик. Они укрепили кирпичную кладку, расчистили лепной декор, привели в порядок штукатурные поверхности, а также вернули усадьбе ее исторический светло-зеленый цвет. Также была обновлена кровля здания, двери и художественное ограждение крыши.

История городской усадьбы Баевых уходит корнями в XIX век. В 1816 году на месте нынешнего комплекса находился особняк в стиле ампир. Он принадлежал купцу Василию Ерофееву. Тогда участок делился на двор и сад. Спустя 50 лет особняк перестроили. Затем усадьба перешла к купеческой семье Баевых.

