Хороший сон обеспечит здоровый кишечник: как бактерии усыпляют мозг человека

Ученые сделали открытие — кишечные бактерии регулируют работу мозга человека и влияют на сон. Так как нужно питаться, чтобы забыть о бессоннице?

Недавнее исследование нейробиологов Джеймса Крюгера и Эрики Инглиш, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, показало, что кишечные бактерии способны регулировать сон. Ученые выяснили, что вещества, продуцируемые микробиотой кишечника, могут проникать в центральную нервную систему (ЦНС) и модулировать нейрональные процессы. Главным объектом исследования стал пептидогликан — компонент клеточных стенок бактерий из пищеварительной системы человека.

По мнению экспертов, уровень пептидогликана в разных отделах мозга колеблется в течение суток. Минимальные концентрации наблюдаются по утрам, что указывает на его роль в регуляции циркадных ритмов. Опыты на лишенных сна мышах показали, что микробиом кишечника способен влиять и на гомеостатические процессы, в том числе регуляцию сна. Он модулирует базовые биологические потребности организма — сон, аппетит и половое влечение.

Возможно, вскоре эти знания породят новые терапевтические стратегии коррекции нарушений сна

Сомнолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Роман Бузунов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердил, что бактерии в кишечнике производят, в том числе, мелатонин, так называемый гормон сна, и даже серотонин — гормон счастья. Причем в кишечнике этих веществ продуцируется больше, чем в головном мозге.

«В этом смысле кишечник — фактически называется вторым мозгом. Это обратная связь — как кишечник сигнализирует мозгу о том, чего он хочет. Он же должен как-то давать организму некую обратную биологическую связь. И изучаются вот эти вещества, которые продуцируется бактериями, потом всасываются в кровь, попадают в мозг и несут какую-то сигнальную функцию», — отметил сомнолог.

Упомянутый пептидогликан, по словам Бузунова, связан с циклами дня и ночи, сна и бодрствования. Поэтому и важно заботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), пищеварительной системы — чтобы снижать риск развития бессонницы (в том числе). Врачи-сомнологи обращают на это особое внимание, когда приступают к лечению очередного пациента.

Значительная часть работы сомнологов посвящена техникам релаксации и нормализации рациона

Специалист подчеркнул: когда человек питается нерационально, плохо пережевывает пищу, запивает ее водой из-за отсутствия слюны (следствие обеда второпях), он провоцирует стресс в организме. Страдает ЖКТ, страдает микробиом. Именно на фоне стресса часто развиваются болезни вроде гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки, колита, синдрома раздраженного кишечника, а также проблемы с поджелудочной железой и желчью. Все это, по словам Бузунова, психосоматические заболевания, они возникают на фоне стрессовых расстройств.

«Наш микробиом начинает плохо себя чувствовать и давать ответочку в виде всяких этих гормонов, нарушения их продукции. А потом у нас снижается настроение, потом у нас возникает куча проблем с тем же ЖКТ и так далее. И поэтому мы учим человека правильно питаться», — подчеркнул врач.

Сомнолог дал несколько советов людям, которые хотят иметь здоровые кишечник и сон. Перед едой полезно делать дыхательные практики (верующие могут молиться), жевать каждый кусочек лучше 30 раз и медленно, кроме того надо убрать подальше смартфон и сосредоточиться только на обеде. И важно выделять достаточное количество времени на прием пищи. Ужин должен быть не позже, чем за два часа до отхода ко сну, желательно, чтобы он составлял не больше 20% от общего дневного калоража. Не надо ложиться совсем голодным, но и переедать на ночь не стоит.

«Я вам скажу: одно это позволяет уже улучшать у человека настроение, снижать стресс, уменьшать или устранять массу желудочно-кишечных жалоб», — заключил Бузунов.

